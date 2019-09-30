0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Sony вслед за Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Sony вслед за Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Sony ушла с китайского рынка производителей смартфонов вслед за Samsung.

Читайте также: Вслед за Samsung: Sony разрабатывает гибкое устройство Xperia F 5G

Авторитетное издание Reuters подтвердило предыдущую информацию о том, что последний китайский завод Samsung по производству смартфонов, который был запущен в 1992 году, будет закрыт самое ближайшее время.

Главной причиной ухода Samsung с китайского рынка производителей смартфонов является очень низкая доля, которую занимает южнокорейский производитель. В данный момент у нее менее 1% китайского рынка, тогда как еще в середине 2013 года рыночная доля Samsung составляла 15%.

Одновременно с этим была подтверждена информация о том, что Sony покидает рынок производителей смартфонов Китая следом за Samsung. Источники, хорошо знакомые с ситуацией, сообщают, что Sony закрывает свой завод в Пекине и будет выпускать смартфоны теперь только в Таиланде.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.