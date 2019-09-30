Sony вслед за Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Sony ушла с китайского рынка производителей смартфонов вслед за Samsung.

Читайте также: Вслед за Samsung: Sony разрабатывает гибкое устройство Xperia F 5G

Авторитетное издание Reuters подтвердило предыдущую информацию о том, что последний китайский завод Samsung по производству смартфонов, который был запущен в 1992 году, будет закрыт самое ближайшее время.

Главной причиной ухода Samsung с китайского рынка производителей смартфонов является очень низкая доля, которую занимает южнокорейский производитель. В данный момент у нее менее 1% китайского рынка, тогда как еще в середине 2013 года рыночная доля Samsung составляла 15%.

Одновременно с этим была подтверждена информация о том, что Sony покидает рынок производителей смартфонов Китая следом за Samsung. Источники, хорошо знакомые с ситуацией, сообщают, что Sony закрывает свой завод в Пекине и будет выпускать смартфоны теперь только в Таиланде.