Установление очередности наследования: что необходимо знать

С открытием наследства связывается возникновение у определенных лиц прав наследника, в частности право принять наследство или отказаться от его принятия в течение установленного срока, начало которого связывается с временем открытия наследства.

Об этом сообщает прессслужба Ямпольского районного суда Винницкой области.

Согласно Гражданскому кодексу Украины , наследниками по завещанию и по закону могут быть физические лица, которые являются живыми на время открытия наследства, а также лица, которые были зачаты при жизни наследодателя и рожденные живыми после открытия наследства.

Право на наследование имеют лица, определенные в завещании, а в случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства право на наследование по закону получают лица, определенные в законе.

Законом предусмотрено пять очередей наследования:

1. Дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители.

2. Родные братья и сестры наследодателя, его баба и дед как со стороны отца, так и со стороны матери.

3. Родные дядя и тетя наследодателя.

4. Лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства.

5. Другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени родства устраняют от права наследования родственников более дальней степени родства. Право на наследование по закону получают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.

Если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, то право на принятие причитающейся ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства в этом случае осуществляется на общих основаниях в течение оставшегося срока. Если оставшийся срок меньше трех месяцев, он продлевается до трех месяцев.