США назвали приоритетные реформы для экономики Украины

Главные усилия нового правительства в Украине в контексте реформ пока сосредоточены, главным образом, на установлении рынка частной земли и реструктуризации государственных активов, хотя работа не прекращается и на других направлениях.

Об этом рассказал главный советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Питер Телюк.

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“Прежде всего, это земельная реформа, и она сейчас продвигается достаточно интенсивно”, – отметил советник министра.

Самым сложным в этом процессе, по его словам, является разработка программы, справедливой для всех, кто заинтересован в рынке земли и крупных землевладельцев, и обычных фермеров. Возможно, эта программа будет предусматривать также механизмы финансирования для обычных украинцев, которые хотят купить землю и развивать свой бизнес.

Еще одним приоритетом является реформа государственных предприятий, отметил Телюк. По его словам, здесь еще нет окончательно сформированных конкретных предложений, “но мы очень активно рассматриваем то, как решать эти вопросы” в Украине.

Он также отметил, что параллельно предусмотренные усилия по реализации многих других изменений в экономике, но эти две реформы сейчас являются основными, на которые в правительстве обращается внимание в первую очередь.