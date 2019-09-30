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Маркарова рассказала о динамике переговоров с МВФ

Маркарова рассказала о динамике переговоров с МВФ

Украинская власть “не выпадает из нормального графика” переговоров с Международным валютным фондом.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

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«Это уже третья программа, по которой я лично тоже веду переговоры. Могу вам сказать, что, скорее всего, когда нам удавалось договориться с начала инициирования программы до момента получения staff level agreement – это было несколько месяцев», – сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что практически невозможно договориться о финансировании за период двухнедельной миссии.

«То есть переговоры имеют свою динамику. Есть инициация, есть обмен информацией, есть миссия, которая формально приезжает, проводит встречи. Сейчас у нас идут дискуссии, мы обсуждаем проекты документов. Надеюсь, в ближайшее время мы эти дискуссии финализируем. Однако мы точно не выпадаем из нормального графика», – заявила министр.

Маркарова добавила, что Украина планирует визит правительственной делегации на годовое собрание Международного валютного фонда в середине октября.

«Там заодно продолжим переговоры, но еще раз – эти переговоры продолжаются сегодня, завтра. Для этого не нужно быть физически в одном месте», – сказала Маркарова.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

По его словам, экономический рост сдерживает слабая бизнес-среда, в частности, недостатки в законодательной системе, сквозная коррупция, а также тот факт, что в крупных отраслях экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что сдерживает конкуренцию и инвестиции.

По материалам УКРИНФОРМ
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