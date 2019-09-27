Гончарук назвал "драйверы" экономического роста Украины

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал три “драйвера” экономического роста – энергоресурсы, инфраструктура и человеческий капитал.
Об этом премьер-министр Украины заявил во время брифинга.
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“Драйверами” экономического роста являются инфраструктура, энергосбережение и человеческий капитал. Нам нужно меньше терять энергоресурсов – мы за это очень дорого платим, причем в валюте. Нам нужно развивать инфраструктуру, потому что, кроме государства, инвестировать в инфраструктуру мало кто будет – это мы видим из мирового опыта. Это задача государства: построить дороги, инвестировать в летные полосы, чтобы сюда заходил бизнес и сюда инвесторы. Хочешь, чтобы к тебе зашел инвестор – создавай для этого условия и площадки”, – пояснил Гончарук.
Он также добавил, что развитие человеческого капитала – это инвестиции в образование и здравоохранение.
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