Гончарук назвал "драйверы" экономического роста Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал три “драйвера” экономического роста – энергоресурсы, инфраструктура и человеческий капитал.

Об этом премьер-министр Украины заявил во время брифинга.

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“Драйверами” экономического роста являются инфраструктура, энергосбережение и человеческий капитал. Нам нужно меньше терять энергоресурсов – мы за это очень дорого платим, причем в валюте. Нам нужно развивать инфраструктуру, потому что, кроме государства, инвестировать в инфраструктуру мало кто будет – это мы видим из мирового опыта. Это задача государства: построить дороги, инвестировать в летные полосы, чтобы сюда заходил бизнес и сюда инвесторы. Хочешь, чтобы к тебе зашел инвестор – создавай для этого условия и площадки”, – пояснил Гончарук.

Он также добавил, что развитие человеческого капитала – это инвестиции в образование и здравоохранение.