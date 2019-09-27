Ford начал масштабное слияние с индийской компанией

В Индии компания Ford и местный автопроизводитель Mahindra создают совместное предприятие и вбрасывают в него $275 миллионов. Новый альянс должен помочь автогигантам нарастить продажи в регионе.

Об этом пишет ассоциация Укравтопром.

В сообщении говорится, что в рамках этой сделки Ford передаст 51% своих операций в Индии совместному предприятию, включая специалистов и сборочные заводы в городах Ченнай и Сананда.

В то же время американская марка оставляет за собой контроль над моторным заводом в Сананде, а также продолжает контролировать кредитование и местное технологическое подразделение Smart Mobility. Новое совместное предприятие будет выпускать автомобили с логотипами Ford и Mahindra для рынков развивающихся стран.

Также известно, что предприятия договорились о сотрудничестве на фоне серьезной конкуренции со стороны других брендов в регионе. Так, за август продажи Ford выросли на 3%, а в Mahindra – на 7%.