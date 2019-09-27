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Кабмин сократил количество таможен до 16 с 26 – Нефедов

Кабмин сократил количество таможен до 16 с 26 – Нефедов

Кабинет Министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины (ГТС), сократив количество таможен до 16 с 26.

Об этом написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в сети Facebook.

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“Следующий шаг в создании Новой таможни – сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопросы аккредитации и сертификации, поэтому их “сливать” трудно очень)”, – отметил Нефедов.

По его словам, эти изменения положат начало борьбе с «феодализмом», когда каждая таможня представляет собой отдельное княжество со своими правилами и поддержкой руководства областной госадминистрации, прокуратуры и силовых структур, а также позволят сэкономить на административных расходах за счет перераспределения должностей в пользу оперативного состава.

Кроме того, Нефедов подчеркнул, что оптимизация региональной структуры ГТС позволит сократить для существенного количества таможенных постов расстояние до центра.

“Например, из Славянска сейчас до руководства – 248 километров. Будет 129 километров”, – написал глава Таможенной службы.

Он также сообщил, что будет создана Координационно-мониторинговая таможня, где таможенники будут выполнять функции надзора, создавать центры компетенций по сложным и рискованным группам товаров, мониторинговые группы для анализа данных с границ, а также просматривать информацию с камер, весов, сканеров.

“Это промежуточная структура, по которой мы отработаем этапы пути, которые предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги – назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юридических лиц, начало перевода людей в регионах”, – подытожил Нефедов.

По материалам Finance.UA
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