Компании представили технологию «Смарт Каса», объединяющую POS-терминал и кассовый аппарат (фото, видео)

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Компания Ukrtrimex в партнерстве с Mastercard и Vodafone разработала универсальное решение «Смарт Каса» для ведения розничного бизнеса и организации приема оплат картами разных банков и платежных систем в торгово-сервисной сети.
Пилотное решение было представлено на Kyiv Smart City Forum.
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Мобильный аппарат «Смарт Каса» сочетает сразу несколько устройств: программный фискальный аппарат, решения для автоматизации кассы, а также POS-терминал. Решение является универсальным — принимает все виды безналичных и наличных расчетов и оплату с помощью QR-кода. Благодаря программному обеспечению на базе ОС Android решение также позволяет самостоятельно автоматизировать программы лояльности и настроить их под нужды конкретного бизнеса.
Устройство «Смарт Каса» — это POS-терминал с сенсорным экраном и встроенными элементами: сканером товаров и принтером для печати чеков. Услуги передачи данных и MobileID от Vodafone обеспечат связь терминалу и отправку фискальных отчетов. На экране «Смарт Каса» можно работать со всеми программными операциями, даже держа его в руке, так как устройство достаточно компактное и легкое.
Для обеспечения электронной подписи предпринимателя на чеках «Смарт Каса» использует электронную цифровую подпись (ЭЦП) или MobileID, который предоставляется мобильными операторами.
Напомним, что 10 сентября 2019 года Верховная Рада проголосовала за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле. Эти изменения предусматривают, что вместо РРО предприниматели могут использовать программные РРО, к которым относится и «Смарт Каса». Решение «Смарт Каса» использует программный регистратор расчетных операций (ПРРО), который успешно прошел тестирование в Государственной Налоговой Службе.
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