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Комитет Рады снизил порог незаконного обогащения в законе Зеленского

Комитет Рады снизил порог незаконного обогащения в законе Зеленского

Антикоррупционный комитет Верховной Рады частично поддержал поправки к законопроекту президента Владимира Зеленского, которыми может быть снижен порог незаконного обогащения.

Об этом заявила глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская.

Так, комитет 1 октября рассмотрел поправки к президентскому проекту №1031 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов”.

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“О порогах, я хочу заметить, я бы согласилась с концепцией минимального порога, если бы мы рассматривали только одно преступление – незаконное обогащение. Но у нас концепция рассматривается из двух элементов: незаконное обогащение, за которое можно сесть в тюрьму до 10 лет, а также гражданская конфискация. Логика этого законопроекта в том, чтобы санкция от 5 до 10 лет была применена к действительно наибольшим объемам обогащения. При этом на меньшие объемы могла бы быть применена гражданская конфискация. В то же время соглашусь, что было бы неплохо немного уменьшить порог”, – заявила глава комитета.

Так, комитет частично поддержал несколько поправок, в которых говорилось о снижении порога незаконного обогащения до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

“Есть предложение учесть поправки 6,7,8,9 и 10 редакционно. Определить, что ответственность за незаконное обогащение как преступление наступает в случае приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы. По этому есть поддержка. Останавливаемся на 12-ти тысячах. Они учтены частично, потому что они все были о разном пороге”, – заявила нардеп.

Напомним, 11 сентября ВР приняла законопроект президента Владимира Зеленского №1031 за основу в первом чтении. Документ поддержали 316 парламентариев.

Редакция документа в первом чтении предусматривала дополнить Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы.

По материалам РБК-Украина
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