Комитет Рады снизил порог незаконного обогащения в законе Зеленского

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Антикоррупционный комитет Верховной Рады частично поддержал поправки к законопроекту президента Владимира Зеленского, которыми может быть снижен порог незаконного обогащения.
Об этом заявила глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская.
Так, комитет 1 октября рассмотрел поправки к президентскому проекту №1031 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов”.
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“О порогах, я хочу заметить, я бы согласилась с концепцией минимального порога, если бы мы рассматривали только одно преступление – незаконное обогащение. Но у нас концепция рассматривается из двух элементов: незаконное обогащение, за которое можно сесть в тюрьму до 10 лет, а также гражданская конфискация. Логика этого законопроекта в том, чтобы санкция от 5 до 10 лет была применена к действительно наибольшим объемам обогащения. При этом на меньшие объемы могла бы быть применена гражданская конфискация. В то же время соглашусь, что было бы неплохо немного уменьшить порог”, – заявила глава комитета.
Так, комитет частично поддержал несколько поправок, в которых говорилось о снижении порога незаконного обогащения до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
“Есть предложение учесть поправки 6,7,8,9 и 10 редакционно. Определить, что ответственность за незаконное обогащение как преступление наступает в случае приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы. По этому есть поддержка. Останавливаемся на 12-ти тысячах. Они учтены частично, потому что они все были о разном пороге”, – заявила нардеп.
Напомним, 11 сентября ВР приняла законопроект президента Владимира Зеленского №1031 за основу в первом чтении. Документ поддержали 316 парламентариев.
Редакция документа в первом чтении предусматривала дополнить Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы.
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