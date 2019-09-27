SCM и Raga достигли мирового соглашения в споре относительно продажи «Укртелекома»

Компания SCM Рината Ахметова и кипрская Raga Establishment Limited достигли мирового соглашения в споре относительно продажи «Укртелекома».

Об этом сообщила пресс-служба SCM.

Читайте также: Компания Ахметова выкупит свои евробонды на $440 млн и выпустит новые

“Сегодня, 1 октября 2019 года, компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited официально и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи «Укртелекома» в 2013 году”, – значится в сообщении.

В рамках мирового соглашения будут прекращены все судебные и иные процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами.