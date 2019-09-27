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Британцам обещают повысить минимальную зарплату

Британцам обещают повысить минимальную зарплату

Британский министр финансов Саджид Джавид заявил, что увеличит минимальный уровень зарплаты в стране и расширит ее охват на всех работников старше 21 года, уменьшив возрастной порог с 25 лет.

Об этом сообщает Reuters.

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“В течение следующих пяти лет мы сделаем Великобританию первой крупной экономикой в ​​мире, которая вовсе покончит с низкими зарплатами”, – сказал Джавид в тексте выступления на ежегодной конференции своей Консервативной партии.

Как отмечает Джавид, исходя из текущих прогнозов, правительство установит цель увеличить национальную минимальную зарплату, доведя ее до уровня двух третей среднего заработка, то есть до 10,50 фунтов (12,93 доллара) в час с 8,21 фунта в час.

Стоит отметить, что средний заработок в неделю в Великобритании составляет 538 фунтов стерлингов (около 650 долларов).

По материалам Европейская правда
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