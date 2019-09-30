Имеет ли право полицейский требовать у водителя документы на право управления

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Полицейские остановили автомобиль якобы за грязный номерной знак. Но водитель отказался предоставить документы из-за отсутствия, по его мнению, правонарушения.
Об этом говорится в сообщении “Дорожного адвоката” на странице в Фейсбуке.
В итоге его оштрафовали на 425 гривен.
Водитель утверждает, что оснований для истребования документов у него не было, потому что он не нарушил правил дорожного движения.
“Рассмотрев данное дело, Верховный суд решением от 17.07.2019 сделал вывод: инспектором “не представлены доказательства совершения водителем каких-либо нарушений, в результате которых у инспектора возникло бы право требовать документы на транспортное средство”( дело №334/305/17). Постановление полиции признано незаконным и отменено. Решение окончательно и обжалованию не подлежит”, – сообщает “Дорожный адвокат”.
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