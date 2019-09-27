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How do you DO? или Преуспели бы вы, если бы открыли школу английского языка? 🤔 (тест)

How do you DO? или Преуспели бы вы, если бы открыли школу английского языка? &#129300; (тест)

Английский сегодня – это не просто иностранный язык, это настоящий ключ, который открывает двери в мир возможностей.

Учеба, карьера, зарплата, знакомства и просто общение – во всем этом поможет английский язык. И не удивительно, что изучить этот «ключ возможностей» ежегодно стараются миллионы наших сограждан. А где спрос, там и предложение. На рынке существует целая ниша, которая активно развивается, приносит стабильную прибыль.

Поэтому Finance.ua, совместно с Приват24 для бизнеса, в этот раз предлагаем вам попробовать свои силы и узнать:

Преуспели бы вы, если бы открыли школу английского языка?

По материалам Finance.UA
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