В Кабмине назвали шаги для снижения кредитных ставок в Украине

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Кабмин решил при помощи четырех приемов опустить в Украине процентные ставки по гривневым кредитам (ранее назывались уровни 12-13% годовых) и нарастить объемы финансирования бизнеса.
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Они перечислены в пятилетней программе действий Кабмина, опубликованной 30 сентября 2019 года:
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