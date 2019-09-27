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В Кабмине назвали шаги для снижения кредитных ставок в Украине

В Кабмине назвали шаги для снижения кредитных ставок в Украине

Кабмин решил при помощи четырех приемов опустить в Украине процентные ставки по гривневым кредитам (ранее назывались уровни 12-13% годовых) и нарастить объемы финансирования бизнеса.

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Они перечислены в пятилетней программе действий Кабмина, опубликованной 30 сентября 2019 года:

  • Запуск в Украине фондов частичного гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса. В частности, сельхозпроизводителям под покупку земли. Чиновники не уточняют источники их финансирования и имена гарантов не называют. Хотя ожидается, что к проекту будет привлекаться Всемирный банк, который давно педалирует в Украине земельную реформу.
  • Наведение Нацбанком порядка на рынке финансовых услуг, который, по мнению КМУ, сможет защитить банки от недобросовестной конкуренции. Изменение законодательства таким образом, чтобы расширить цепочку финансовых инструментов для финансирования бизнеса.
  • Уменьшение доли государства в отечественной банковской системе с нынешних 55% до 20%.
  • Повышение эффективности работы с международными финансовыми организациями, с соответствующим стремительным увеличением числа инвестиционных проектов при их участии.
По материалам УБР
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