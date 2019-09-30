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Xiaomi представила "умный" очиститель воздуха

Xiaomi представила "умный" очиститель воздуха

Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил очиститель воздуха Xiaomi Mi Pro H.

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Предварительные продажи стартовали сразу же. Потенциальные покупатели должны будут внести депозит в размере 7 долларов США, а первые 1000 заказов получат чайник Mijia Filter бесплатно. Последний платеж должен поступить не позднее 9 октября. Окончательная цена составляет $ 239.

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Pro H удаляет формальдегид, очищает аллергены PM2,5 и бактерии. Устройство использует башенную структуру с частотой CADR до 600 м3/ч и формальдегидом CADR до 220 м3/ч. Таким образом очиститель может покрыть 72 квадратных метров пространства.

Новый улучшенный фильтрующий элемент использует высокоэффективный материал HEPA H13. Он может отфильтровать 99 мкм частиц на 99,97%. Внутренний столбчатый углерод может поглощать вредные газы или запахи и очищать в течение длительного времени. Этот очиститель воздуха устраняет запах кухонных паров, пищи, дыма, запах домашних животных и запахи в ванной. Очиститель воздуха Xiaomi Mi Pro H эффективно удаляет все запахи и сохраняет свежий воздух в доме.

Очиститель также имеет три уровня скорости очистки, которые можно регулировать одной кнопкой. Низкоскоростная передача очищается в течение более длительного периода времени, в то время как средняя и высокоскоростная передача очищается быстро. Через приложение Mijia вы всегда сможете узнать качество воздуха в вашем доме. Кроме того, имеется возможность удаленно управлять устройством через приложение. Этот очиститель воздуха совместим с Xiao AI и может управлять другими умными продуктами Xiaomi.

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