Gogoro представила электроскутер стоимостью $1800

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Тайваньская компания Gogoro представила новую модель электроскутера Gogoro VIVA Smartscooter с поддержкой фирменной системы быстрой замены батарей. Это первая модель, с которой производитель собирается выйти на глобальный рынок, она позиционируется как решение для жителей крупных городов.
Модель VIVA более компактна, чем Gogoro 2 (2017) и Gogoro 3 (2019), она является аналогом классических мотороллеров/скутеров с объемом двигателя 50-100 см3 и весит всего 80 кг. Багажное отделение объемом 21 литр позволяет перевозить заметное количество груза и хранить защитный шлем.
В отличие от старших моделей с двумя ячейками для стандартных батарей, Gogoro VIVA Smartscooter получил только одну такую ячейку (впервые в линейке). В результате запас хода от полного заряда составляет 85 км. При этом модель можно напрямую заряжать от бытовой сети, тогда как старшие модели требуют посещения фирменной станции для смены батарей на заряженные.
Скутер поддерживает фирменную систему Gogoro iQ System с поддержкой смартфонов и NFC-ключом, в результате разблокировать и завести его можно с помощью смартфона, доступ к которому можно защитить паролем, отпечатками или распознаванием лица. Корпус выполнен из полипропилена с жесткой основой, который отличается устойчивостью к царапинам и подлежит вторичной переработке. На выбор покупателя предлагается пять расцветок.
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