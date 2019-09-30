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Товары из каких стран имеют лучшую репутацию - исследование

Товары из каких стран имеют лучшую репутацию - исследование

Торговая марка Made in Germany имеет позитивный имидж почти для половины опрошенных. Негативные оценки товаров из Китая в три раза превышают позитивные, свидетельствуют данные опроса.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov и Кембриджским университетом в Великобритании.

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Ярлык Made in Germany (“Сделано в Германии”) остается для немецких экспортеров важным аргументом в деле реализации продукции. Германская торговая марка занимает первое место по популярности среди потребителей во всем мире.

Исследование показало, что почти половина всех опрошенных позитивно относятся к ярлыку Made in Germany, негативно – лишь 6 процентов. В результате Made in Germany возглавила рейтинг торговых марок, получив 45 пунктов. На втором месте оказались товары из Италии (38 пунктов), третье – поделили Франция и Великобритания (по 34 пункта). Японские товары заняли пятое место, значительно опередив конкурентов из Южной Кореи, которые заняли лишь 9 позицию.

Опрос, проведенный в 23 странах, также показал, что имидж китайских товаров негативно оценивают 44 процента респондентов – почти в три раза больше тех, кто относится к товарам Made in China позитивно. В результате товары из Китая получили отрицательный рейтинг в минус 29 пунктов и оказались на последнем из 12 мест среди стран, находившихся в поле зрения социологов.

По материалам УКРИНФОРМ
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