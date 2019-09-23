0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Украина уже 1400 дней получает газ только из ЕС

Украина уже 1400 дней получает газ только из ЕС

По состоянию на 27 сентября 2019 года Украина уже в течение 1400 дней не поставляет газ для своих нужд из России.

Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансгаза.

Читайте также: Нафтогаз сообщил, сколько получил от транзита газа из РФ

“По состоянию на сегодня Украина уже в течение 1400 дней не поставляет голубое топливо для своих нужд из России, поэтому весь объем импортируемого газа поступает исключительно с территории ЕС”, – говорится в сообщении.

В целом с начала 2019 года импорт в Украину составляет 11,2 млрд кубометров газа, а именно из Словакии было протранспортировано 7 млрд кубометров (+43%), из Венгрии – 3,1 млрд кубометров (+29%), из Польши – 1,1 млрд кубометров (+120%).

За межсезонный период с мая по сентябрь Укртрансгаз протранспортировал из стран Европейского Союза 8,7 млрд кубометров, что на 3 млрд кубометров, или 53%, больше, чем за аналогичный интервал в 2018 и 2017 годах.

“Такой рост импорта объясняется необходимостью накопить в ПХГ 20 млрд кубометров газа для стабильного прохождения Украиной отопительного сезона 2019-2020 годах”, – напомнили в Укртрансгазе.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.