Кредитный портфель "Дельта Банка" пустят с молотка

15 октября 2019 года состоится аукцион по продаже кредитного портфеля АО «Дельта Банк», состоящего из прав требования по кредитным договорам.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Читайте также: Ликвидацию банка Жеваго продлили на год

Отмечается, что 289 договоров обеспечены ипотекой, 8 – транспортными средствами, 7 – другим залогом, а 2 из них беззалоговые.

47,9% портфеля (по сумме задолженности) – объекты залога по кредитам находятся в Днепропетровской области, 28,5% – в Харьковской области, 15,8% – в Запорожской области и 7,8% – в Херсонской области.

Начальная цена лота – 41,2 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона с максимальным понижением стартовой цены до 50%.

Подробная информация о лоте (GL3N211782) с описанием кредитных соглашений и переданного обеспечения содержится в публичном паспорте актива на Информационном портале Фонда гарантирования torgi.fg.gov.ua по ссылке . Условия участия в аукционе – на сайте ProZorro.Продажи.