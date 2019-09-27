Украино-британский стартап объявил о подготовке полета на Луну

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Компания Spacebit объявила о планах стать первой в Великобритании, совершившей посадку на Луну в июле 2021 года.
Основанный украинцем Павлом Танасюком стартап Spacebit опубликовал совместное заявление с американской компанией Astrobotic, в котором объявил о подготовке миссии.
Инженеры планируют, что полезная нагрузка британской компании присоединится к лунному аппарату от Astrobotic под названием Peregrine, в миссии на поверхность Луны вместе с 16 другими полезными грузами, большая часть которых разработаны NASA.
Тем не менее, Spacebit пока не раскрывает, какая у них полезная нагрузка, более подробная информация будет опубликована в октябре. По словам основателя и генерального директора компании Павла Танасюка, полезная нагрузка носит «коммерческий и научный характер».
«Мы запускаем первый коммерческий груз на поверхность Луны из Великобритании. Мы работаем над этим уже пару лет. Мы прошли предварительную проверку дизайна и критическую оценку. Теперь у нас все готово к полету», — говорит он.
Цель миссии — исследование лунной поверхности, пещер и поиск полезных ископаемых.
«Это наука и данные, но это также коммерческое пространство. Мы верим, что сможем стать одной из немногих коммерческих компаний, которые действительно зарабатывают деньги», — говорит Танасюк.
Он говорит, что цель Spacebit — не только заработать деньги, но и вызвать общественный интерес к Великобритании в сфере полетов на Луну, точно так же, как это удалось сделать Израилю с его космическим аппаратом.
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