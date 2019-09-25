Какие страны больше всего покупают украинский шоколад

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За восемь месяцев этого года Украина экспортировала шоколада на 99 млн 24 тыс. долл. США, больше всего – в Казахстан и Беларусь.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.
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Так, в течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 11,13 млн долл., Беларусь – на 8,48 млн долл., в Румынию – на 6,16 млн долл., в другие страны – на 73,27 млн долл.
В то же время за отчетный период Украина импортировала шоколада на 77 млн 926 тыс. долл. США.
Так, в течение восьми месяцев 2019 года Украина импортировала шоколад из Польши – на 25,05 млн долл., из Германии – на 12,18 млн долл., из Нидерландов – на 13,38 млн долл., из других стран – на 27,31 млн долл.
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