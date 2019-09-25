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Какие страны больше всего покупают украинский шоколад

Какие страны больше всего покупают украинский шоколад

За восемь месяцев этого года Украина экспортировала шоколада на 99 млн 24 тыс. долл. США, больше всего – в Казахстан и Беларусь.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

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Так, в течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 11,13 млн долл., Беларусь – на 8,48 млн долл., в Румынию – на 6,16 млн долл., в другие страны – на 73,27 млн долл.

В то же время за отчетный период Украина импортировала шоколада на 77 млн ​​926 тыс. долл. США.

Так, в течение восьми месяцев 2019 года Украина импортировала шоколад из Польши – на 25,05 млн долл., из Германии – на 12,18 млн долл., из Нидерландов – на 13,38 млн долл., из других стран – на 27,31 млн долл.

По материалам УНН
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