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Boston Dynamics начали коммерческий выпуск своих роботов

Boston Dynamics начали коммерческий выпуск своих роботов

Компания Boston Dynamics запустила на коммерческий рынок одну из версий своих роботов Spot.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пока компания не намерена продавать Spot’a, а лишь будет предоставлять его в аренду. Boston Dynamics допускает, что эти роботы будут полезны предприятиям в нефтегазовой сфере, в строительстве, или фирмам, которые обеспечивают общественную безопасность.

Этот тип роботов способен восстанавливать свое положение в пространстве после падения или дезориентации, поднимать груз до 14 килограммов, работать при температурах от 20 градусов мороза до 45 градусов тепла, имеет защиту от дождя и пыли, способен преодолевать препятствия, имеет сменную батарею, камеру, фонарь, манипуляторы и другие особенности.

Для аренды Spot’a необходимо заполнить форму на сайте Boston Dynamics. Компания отмечает, что аренда робота будет “дешевле, чем автомобиля”. В свою очередь, на данный момент на сайте компании не указана точная цена аренды, только отмечается, что цена будет формироваться на основе комплектации робопса.

По материалам УНН
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