Boston Dynamics начали коммерческий выпуск своих роботов

Компания Boston Dynamics запустила на коммерческий рынок одну из версий своих роботов Spot.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пока компания не намерена продавать Spot’a, а лишь будет предоставлять его в аренду. Boston Dynamics допускает, что эти роботы будут полезны предприятиям в нефтегазовой сфере, в строительстве, или фирмам, которые обеспечивают общественную безопасность.

Этот тип роботов способен восстанавливать свое положение в пространстве после падения или дезориентации, поднимать груз до 14 килограммов, работать при температурах от 20 градусов мороза до 45 градусов тепла, имеет защиту от дождя и пыли, способен преодолевать препятствия, имеет сменную батарею, камеру, фонарь, манипуляторы и другие особенности.

Для аренды Spot’a необходимо заполнить форму на сайте Boston Dynamics. Компания отмечает, что аренда робота будет “дешевле, чем автомобиля”. В свою очередь, на данный момент на сайте компании не указана точная цена аренды, только отмечается, что цена будет формироваться на основе комплектации робопса.