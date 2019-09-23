Boston Dynamics начали коммерческий выпуск своих роботов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Boston Dynamics запустила на коммерческий рынок одну из версий своих роботов Spot.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Пока компания не намерена продавать Spot’a, а лишь будет предоставлять его в аренду. Boston Dynamics допускает, что эти роботы будут полезны предприятиям в нефтегазовой сфере, в строительстве, или фирмам, которые обеспечивают общественную безопасность.
Этот тип роботов способен восстанавливать свое положение в пространстве после падения или дезориентации, поднимать груз до 14 килограммов, работать при температурах от 20 градусов мороза до 45 градусов тепла, имеет защиту от дождя и пыли, способен преодолевать препятствия, имеет сменную батарею, камеру, фонарь, манипуляторы и другие особенности.
Для аренды Spot’a необходимо заполнить форму на сайте Boston Dynamics. Компания отмечает, что аренда робота будет “дешевле, чем автомобиля”. В свою очередь, на данный момент на сайте компании не указана точная цена аренды, только отмечается, что цена будет формироваться на основе комплектации робопса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский призвал Uber увеличить инвестиции в УкраинуПозавчера, 12:33 - 1135 32
Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенонВчера, 21:00 - 23406 10
Китайский чиновник установил мировой рекорд по коррупции11 ч. назад - 3888 7
"Укравтодор" показал прогресс в строительстве бетонной дороги в Николаевской области (фото)Вчера, 21:28 - 2710 5
В Украине введут электронные водительские удостоверения и студенческие билеты8 ч. назад - 1073 4
Китайский чиновник установил мировой рекорд по коррупции11 ч. назад - 3888 7
В НБУ объяснили причины укрепления гривны12 ч. назад - 3273
Межбанк: просядет ли курс ниже 24 гривен12 ч. назад - 2799
Министр инфраструктуры предложил новый принцип растаможки авто9 ч. назад - 2032 3
В Украине стартовали продажи электромобиля Porsche Taycan16 ч. назад - 1520 1
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов11 ч. назад - 207
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)Позавчера, 15:10 - 835
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1589
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2540
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1353