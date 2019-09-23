Украина выплатила более $110 млн процентов по евробондам

Министерство финансов Украины выплатило проценты по евробондам, выпущенным в 2017 году. Общая сумма выплаты составляет 110,7 миллиона долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины в комментарии «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что облигации, по которым провели выплату, Украина выпустила в 2017 году. Срок их обращения составляет 15 лет, поэтому полностью этот долг государство погасит лишь в 2032 году. Ставка по этому кредиту тогда составляла 7,37% годовых.

Часть евробондов Минфин потратил на то, чтобы погасить долги по евробондам, выпущенным в 2015 году, когда Минфин реструктуризировал государственную задолженность.

Напомним, что 24 сентября правительство выпустило евробонды на 13,2 миллиарда гривен, снизив процентные ставки по этому долгу.