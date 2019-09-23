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Аудиторы нашли нарушения в 92% проверенных госзакупок

Аудиторы нашли нарушения в 92% проверенных госзакупок

За год Госаудитслужба провела 6200 проверок, из которых в 92% случаях были выявлены нарушения.

Об этом сообщила глава службы Лидия Гаврилова на брифинге, посвященном подведению итогов годовщины внедрения электронного мониторинга в сфере закупок.

Благодаря своевременному выявлению Госаудитслужбой нарушений, а также своевременному реагированию добросовестными заказчиками на выводы службы по результатам мониторинга, удалось предотвратить расходы государственных средств по процедурам закупок, которые были проведены с нарушением законодательства, на сумму более 10,7 миллиарда гривен.

“То есть фактически благодаря работе Госаудитслужбы сэкономлены средства государства в сумме более 10,7 миллиарда гривен”, – сказала Гаврилова.

По ее словам, по результатам проведенного мониторинга было составлено 343 протокола об административном нарушении законодательства о закупках, по которым вынесены постановления о привлечении к административной ответственности лиц на сумму 285,6 тысячи гривен.

“В соотношении количества процедур, по которым были выявлены нарушения, к количеству составленных протоколов, – то последнее является действительно невысоким. Это объясняется тем, что законодательство предусмотрело только два основания для составления таких протоколов, а именно – осуществление закупок товаров, работ и услуг без применения определенных законодательством процедур и неопубликование или нарушение порядка опубликования информации о закупках”, – добавила глава Госаудитслужбы.

По материалам Корреспондент.net
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