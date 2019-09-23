Как в Украине за полгода изменилась цена на газ для населения (инфографика)

Цена на газ для населения с апреля по сентябрь 2019 года снизилась на 28%.

Об этом сообщается на странице “Нафтогаза Украины” в Facebook.

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“Рыночные колебания и сделали возможным летнее удешевление топлива для населения почти на треть и помогли избежать ожидаемого увеличения цены на 15% в мае 2019 года”, – говорится в сообщении.

По данным компании:

В апреле стоимость газа составляла 7483 грн за 1000 куб. м с налогом на добавленную стоимость ( НДС ), но без тарифов на услуги по транспортировке и распределению.

), но без тарифов на услуги по транспортировке и распределению. В мае она снизилась до 7188 грн, в июне – до 6665 грн, в июле – 5887 грн, в августе – 5584 грн, а в сентябре – до 5392 грн.

Как отмечается, цены на нашем рынке зависят от цен на европейских хабах.