Аэропорт Борисполь расконсервировал старейший терминал

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Аэропорт Борисполь временно расконсервировал терминал B для обслуживания дополнительных рейсов с хасидами, которые прилетают в Украину для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани.
По данным предприятия, хасидская программа продлится до 4 октября. Только на прибытие аэропорт планирует обслужить 93 дополнительных рейса авиакомпаний El Al, Arkia Israel Airlines, Israir, SkyUp, «Джоника», «Роза Ветров», Atlasjet Ukraine и МАУ.
Паломники, прибывающие регулярными рейсами, будут обслуживаться вместе с остальными пассажирами в терминалах D и F.
«Мы максимально ускорили прохождение обязательных формальностей, связанных с безопасностью и пограничным контролем. У терминала гостей ждет проверенный и аккредитованный транспорт, направляющийся прямо в Умань. К тому же, в зоне вылета терминала предусмотрены точки питания с кошерными продуктами», — рассказал коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко.
Терминал B является старейшим в Борисполе. Он введен в эксплуатацию в 1965 году. В 2011 году аэропорт завершил его расширение, достроив новую посадочную галерею, которая значительно увеличила зал вылета. 1 декабря 2014 года предприятие закрыло аэровокзальный комплекс. Все рейсы тогда были переведены в терминал D.
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