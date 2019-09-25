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Китайская компания MMC представила беспилотник на водородном двигателе

Китайская компания MMC представила беспилотник на водородном двигателе

Китайская компания по производству беспилотных летательных аппаратов MMC запустила новый беспилотник Griflion H с вертикальными взлетом и посадкой на водородном двигателе.

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Также он способен пребывать в воздухе 15 часов. Griflion H был представлен на прошлой неделе на выставке InterGEO 2019 – крупнейшей геоинформационной выставке в мире, проходившей в Германии.

Griffion H VTOL оснащен запатентованной высокоэффективной металлической двухполярной пластинчатой ​​водородной топливной батареей с максимальной емкостью хранения водорода 27 литров. Он обеспечивает 15 часов полета, когда дрон не загружен. И он может летать 10 часов при перевозке 3 кг полезной нагрузки, в то время как, по данным компании, большинство беспилотных летательных аппаратов на рынке имеют максимальное время полета два часа.

Дрон использует два ротора, установленных на каждом крыле. Роторы поднимаются, а затем вращаются вперед через другой ротор, установленный на заднем крыле. Наряду с увеличенным временем полета, Griflion H предлагает еще несколько функций, включая удобное управление, высокий уровень безопасности, широкое покрытие, отсутствие вредных выбросов и низкий уровень шума.

VTOL предлагает различные решения для глобальных клиентов в таких областях, как геодезия и картирование, безопасность и защита, исследование лесов и разведка границ.

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