Бюджет недополучил 60 млрд грн из-за укрепления гривны

В связи с укреплением гривны государственный бюджет Украины недополучил 60 млрд грн доходов за 8 месяцев текущего года.

Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

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“Бюджет недополучает десятки миллиардов гривен от укрепления национальной валюты, потому что, например, в августе доходы от таможни были выполнены, всего лишь на 80% – то есть, минус 20% от плана. Доходы бюджета привязаны к доллару, и чем меньше гривен за доллар, тем, естественно, меньше доходов в бюджет… за 8 месяцев это примерно минус 60 млрд грн, или минус 9% от запланированных расходов”, – отметил экономист.

По его словам, 40% доходов бюджета обеспечивается именно таможней (НДС на импорт, ввозная пошлина и т.д.). При условии, что в Госбюджете-2019 заложен курс доллара на уровне 28,20 грн/доллар, а в настоящее время он упал до 24,20 грн, соответственно, образуется “дыра”.

При этом он добавил, что нехватка поступлений в бюджет вынуждает правительство искусственно сдерживать дефицит бюджета за счет недофинансирования расходов.