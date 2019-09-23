0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Qualcomm возобновила сотрудничество с Huawei

Qualcomm возобновила сотрудничество с Huawei

Генеральный директор Qualcomm Стив Молленкопф заявил, что его компания возобновила торговлю с Huawei.

Об этом сообщает GSM Arena.

Читайте также: По следам AirPods: Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 3

Американский производитель чипов Qualcomm является одним из наиболее успешных поставщиков в отрасли. Хотя в Huawei есть собственные однокристальные системы Kirin, производственных мощностей недостаточно для всей линейки Huawei и Honor, поэтому компания вынуждена заказывать SoC у других производителей.

По словам Молленкопфа, Qualcomm также надеется заключить долгосрочное соглашение о поставках с китайской компанией, хотя и не раскрывает, какие именно компоненты продаются.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.