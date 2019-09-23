Qualcomm возобновила сотрудничество с Huawei

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Генеральный директор Qualcomm Стив Молленкопф заявил, что его компания возобновила торговлю с Huawei.
Об этом сообщает GSM Arena.
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Американский производитель чипов Qualcomm является одним из наиболее успешных поставщиков в отрасли. Хотя в Huawei есть собственные однокристальные системы Kirin, производственных мощностей недостаточно для всей линейки Huawei и Honor, поэтому компания вынуждена заказывать SoC у других производителей.
По словам Молленкопфа, Qualcomm также надеется заключить долгосрочное соглашение о поставках с китайской компанией, хотя и не раскрывает, какие именно компоненты продаются.
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