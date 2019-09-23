Япония успешно запустила космический грузовой корабль

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Японский грузовой космический корабль HTV-8 (Kounotori-8 – Белый аист-8) успешно стартовал с космического центра на острове Танэгасима к Международной космической станции.
Об этом сообщила компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI).
Запуск корабля состоялся с помощью произведенной компанией MHI ракеты-носителя H-IIB.
Японский «грузовик» доставит на МКС более пяти тонн груза, в том числе продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.
Стыковка японского грузового корабля с МКС, запланированная на 28 сентября, будет осуществляться путем его захвата автоматической рукой-манипулятором станции Canadarm-2 и последующим подведением к стыковочному узлу американского модуля Harmony. В составе МКС японский «грузовик» должен провести около месяца.
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