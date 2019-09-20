Как изменилась стоимость минимальной продуктовой корзины в августе

В августе 2019 года расчетная среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины (МПК) составила: для трудоспособного лица – 1 721 грн (86% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения); для лица, которая потеряла работоспособность – 1 396 грн (89% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения).

Такие данные обнародовал Экономический дискуссионный клуб.

Читайте также: Минимальная продуктовая корзина продолжает дешеветь

То есть в прошлом месяце сохранялось снижение стоимости МПК. По сравнению с июлем, стоимость МПК для трудоспособного лица уменьшилась на 12 грн, или на 0,7%, для нетрудоспособных лиц − на 10 грн, или на 0,7%.

В августе факторы, которые обусловили снижение стоимости минимального набора продовольствия, были аналогичными предыдущему месяцу, в том числе: существенное снижение цен на овощи и бахчевые культуры урожая (капусту, морковь, свеклу, лук, арбузы и дыни) в результате наращивания их предложения, что в относительном выражении по группе “овощи” составило 35% (в денежном эквиваленте − почти 59 грн); сезонное уменьшение цены картофеля – на 13% (15,73 грн.); снижение цен на отдельные товары группы “молочные продукты” (сметана, сыр мягкий) − на 1,0% (5,30 грн.); снижение цен на сахар и сахаросодержащие кондитерские изделия, что обусловило снижение цен по группе на 9,5% (8,55 грн).

Одновременно в пределах групп, входящих в состав МПК, продолжился стремительный рост стоимости группы “яйца” на 59,2%. Нынешний неурожай плодовых культур обуславливает рост цен на внутреннем рынке, в результате чего стоимость товаров в группе “фрукты” в очередной раз повысилась еще на 12%, что составило 12 грн. Кроме того, возросла общая стоимость продуктов питания по группе “хлебопродукты” − на 1,1%, или 2,12 грн.

Доля расходов на продукты животного происхождения в общих расходах на питание в рамках МПК, по сравнению с прошлым месяцем, выросла на 0,8 процентных пункта и достигла 60,9%. Среди групп МПК наивысшую удельный вес сохраняют группы “молокопродукты” (29% или 503 грн.), “мясопродукты” (24,5% или 425 грн) и “хлебопродукты” (11,3% или 195 грн). Наименьшая доля у групп: “яйца” (2,1%), “масло и растительные жиры” (1,8%) и “другие продукты” (1,5%).