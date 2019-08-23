Минимальная продуктовая корзина продолжает дешеветь (инфографика)

В июле среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины (МПК) продолжала снижаться.

Об этом свидетельствует ежемесячное исследование «Стоимость минимальной продуктовой корзины» Экономического дискуссионного клуба.

Работоспособным украинцам МПК в июле стоила 1733 грн, что составляет 86% от уровня их прожиточного минимума. Поэтому эта категория лиц заплатила за МПК на 52 грн меньше, чем в прошлом месяце. Для неработающих лиц стоимость такой корзины составляла 1406 грн – 90% от уровня прожиточного минимума, что свидетельствует об удешевлении корзины на 51 грн, по сравнению с прошлым месяцем.

Таким образом, минимальный набор продовольственных продуктов подешевел:

овощи и бахчевые культуры (капуста, морковь, свекла, лук, арбузы и дыни) в результате наращивания их предложения в относительном выражении по группе «овощи» – на 22% или более 37 грн;

картофель – на 11% или 15,52 грн;

молочные продукты (сыр, масло сливочное, кефир) – на 2,6% или 13,33 грн;

сладости – на 3,7% или 3,33 грн,

рыбные консервы – на 0,6%.

Справка Finance.ua:

В прошлом месяце украинцы стали тратить меньше средств на приобретение минимальной продовольственной корзины: по прожиточному минимуму трудоспособного человека расходы снизились до 86%.