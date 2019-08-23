Минимальная продуктовая корзина продолжает дешеветь (инфографика)

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В июле среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины (МПК) продолжала снижаться.
Об этом свидетельствует ежемесячное исследование «Стоимость минимальной продуктовой корзины» Экономического дискуссионного клуба.
Работоспособным украинцам МПК в июле стоила 1733 грн, что составляет 86% от уровня их прожиточного минимума. Поэтому эта категория лиц заплатила за МПК на 52 грн меньше, чем в прошлом месяце. Для неработающих лиц стоимость такой корзины составляла 1406 грн – 90% от уровня прожиточного минимума, что свидетельствует об удешевлении корзины на 51 грн, по сравнению с прошлым месяцем.
Таким образом, минимальный набор продовольственных продуктов подешевел:
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