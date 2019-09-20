Лагард назвала наибольшую угрозу для мировой экономики

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Торговая напряженность – это самое большое препятствие для мировой экономики, но экономика США остается в хорошем состоянии.
Об этом заявила будущая глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, сообщает Reuters.
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Лагард, возглавлявшая Международный валютный фонд с 2011 года, сказала, что пошлины, введенные Соединенными Штатами и Китаем, как ожидается, снизят темпы роста мировой экономики на 0,8% в 2020 году.
В то же время она подчеркнула, что экономика США продолжает расти.
«Она в очень хорошем состоянии», – сказала Лагард.
Напомним: ранее в этом месяце Европейский парламент проголосовал за рекомендацию о назначении на пост будущего главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) француженки Кристин Лагард. Окончательное решение будет принято на саммите ЕС.
По подсчетам ФРС из-за неопределенности в торговой политике, вызванной эскалацией конфликта между США и Китаем, мировая экономика до 2020 года может потерять около $850 млрд.
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