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Кабмин предложил увеличить прожиточный минимум в два раза

Кабмин предложил увеличить прожиточный минимум в два раза

В правительстве предложили увеличить заложенный в госбюджете прожиточный минимум вдвое – до 4,5 тыс. грн.

Об этом заявила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук.

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«Прожиточный минимум, который на сегодняшний день составляет 2227 грн, – это очень мало, потому что не отличается от 2019 года. Тем не менее, госпожа Маркарова (министр финансов Оксана Маркарова – ред.), сказала, что они знают, как сделать так, чтобы на протяжении 2020 года этот показатель вырос почти вдвое. Премьер поставил амбициозную задачу увеличить до 4,5 тыс. грн», – заявила Верещук.

По ее словам, правительство акцентирует внимание на этом показателе, поскольку именно к нему привязаны тарифные сетки и разряды. И если увеличивается он, вырастет и минимальная зарплата. Верещук добавила, что «дело остается за малым» – найти для этого деньги и реально увидеть их в бюджете.

«С увеличением прожиточного минимума растет вся база. Это тот показатель, который является фундаментом, и тогда на него идут разные надбавки, начисления, социальные льготы, гарантии. В том числе и штрафы. Все привязано к таким фундаментальным показателям. Мы можем «оторвать», например, показатель по зарплате от прожиточного минимума как базы. Но этим путем мы не пойдем», – сообщила Верещук.

По материалам УБР
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