Новый пенсионный возраст в Украине: эксперт назвала последствия

Отсрочка повышения пенсионного возраста для женщин до 2022 года, которую будет рассматривать Верховная Рада, может увеличить дефицит Пенсионного фонда.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. По ее словам, если сейчас отложить повышение пенсионного возраста для женщин, за год появится около 1 млн пенсионеров.

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“В этом году женщины уже идут на пенсию в 59 лет. В 2021 они уже выходили бы в 60 лет. Повышение почти уже закончилось. То есть если сейчас возвращать 55 лет, то у нас будет сразу большое количество людей, которые выйдут на пенсию. Это женщины 55, 56, 57, 58 лет. Может быть до 1 млн пенсионеров за год”, – рассказывает Ткаченко.

До 2 миллионов женщин смогут претендовать на пенсии с 55 лет, рассказывает эксперт. По ее словам, из-за резкого скачка в выплатах увеличится дефицит пенсионного фонда.

“Если вернуть пенсионный возраст с 55 лет, выйдут новые поколения, а вышедшие в прошлом году, будут требовать компенсации. Это будет большое количество денег – до 2 млн человек могут претендовать по пенсии с 55 лет. Будет большая нагрузка на пенсионную систему”, – говорит Ткаченко.

Пенсионный возраст повышают не только по вопросам экономии, но и для сохранения работоспособного населения, рассказывает Ткаченко. Если пенсионный возраст снизить, то некому будет работать, считает эксперт.

По ее словам, в этом нет никакого смысла. Если все уйдут на пенсию, будет быстрое сокращение людей трудоспособного возраста. Расходы на выплаты пенсий существенно увеличатся. А поступления на все виды страхования резко уменьшатся.