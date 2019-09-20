Экономический рост в 40% обеспечат концессии, приватизация и рынок земли - нардеп

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Запланированный рост экономики на уровне 40% в Украине обеспечат приватизация и сдача в аренду на условиях концессии государственных и коммунальных объектов, а также введение рынка земли.
Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в рамках Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве.
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“Из потенциальных точек роста – это, бесспорно, приватизация и корпоратизация, вопрос концессии также будет способствовать, и мы ожидаем существенные вливания в экономику от сдачи не менее двух портов в Украине, создание частных дорог, передачу в концессию аэропортов, мы говорим об открытии рынка земли”, – отметил нардеп, отвечая на вопрос о факторах, которые обеспечат рост экономики на уровне 40% в течение 5 лет.
При этом он добавил, что поступления от приватизации, концессии и открытия рынка земли не были включены в бюджет, поскольку соответствующие законы еще не приняты, так что текущий проект Госбюджета на следующий год основывается на действующем законодательстве, впрочем, соответствующие изменения могут быть внесены в проект бюджета уже ко II чтению в случае принятия отдельных необходимых законов.
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