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В Украине планируют провести пробную перепись населения

В Украине планируют провести пробную перепись населения

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Об этом сообщила директор учреждения Элла Либанова в интервью ZN.UA.

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Пробная перепись состоится в Бородянском и Оболонском районах Киева и области. В то же время сама Либанова предпочла бы провести ее в одном из районов в Западной Украине.

“Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее”, – сказала она.

При этом Либанова выразила уверенность, что пробная перепись населения пройдет до конца текущего года. Все вопросы в пробной и полноценной переписи одинаковы.

По материалам Корреспондент.net
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