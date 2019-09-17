0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси

Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси

Группа Нафтогаз начала импорт электроэнергии из Беларуси по долгосрочному контракту с “Белэнерго”.

Об этом сообщили в пресс служба компании.

Читайте также: В Нафтогазе оценили результаты газовых переговоров

ООО” Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”, входящая в Группу Нафтогаз, начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке”, – указали в компании.

“Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с “Белэнерго”, – отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.

Первые импортируемые объемы компания, как отмечается, уже реализовала на рынке “на сутки вперед” и на балансирующем рынке.

“Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” занимается поставками газа и электроэнергии на всей территории Украины.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.