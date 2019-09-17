Нафтогаз начал импорт электроэнергии из Беларуси

Группа Нафтогаз начала импорт электроэнергии из Беларуси по долгосрочному контракту с “Белэнерго”.

Об этом сообщили в пресс служба компании.

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“ООО” Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”, входящая в Группу Нафтогаз, начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке”, – указали в компании.

“Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с “Белэнерго”, – отметил директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов.

Первые импортируемые объемы компания, как отмечается, уже реализовала на рынке “на сутки вперед” и на балансирующем рынке.

“Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” занимается поставками газа и электроэнергии на всей территории Украины.