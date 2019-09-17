Apple потеряла позиции на рынке Китая из-за торговой войны

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Apple потеряла свои позиции в рейтинге брендов, которые выбирают китайские пользователи. Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая.
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Компания опустилась с 11-го на 24-е место в годовом рейтинге ведущих брендов Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отчета консалтинговой компании Prophet. В 2017 году, до начала торговой войны, Apple занимала в этом рейтинге пятое место.
Между тем крупнейший местный конкурент Apple, компания Huawei Technologies, поднялась на два места и заняла второе, уступив только китайской платежной системе Alipay.
Исследование показало, что китайские потребители стали более прохладно относиться к американским брендам.
Аналитики Prophet отмечают, что, с тех пор как администрация Трампа запретила американским компаниям сотрудничать с Huawei, потребители из Китая стали активнее поддерживать отечественных производителей.
Китайские покупатели восприняли случившееся с Huawei, как акт агрессии со стороны США, и в результате патриотические настроения стали драйвером популярности китайских брендов. Например, производитель спортивной одежды Li Ning впервые вошел в топ-40, заняв 34-е место, всего на два места уступив лидеру рынка Nike.
В первой десятке в этом году были только два бренда из США – Android и Intel, которые заняли 3-е и 9-е места соответственно.
Как отмечает Bloomberg, геополитическая напряженность – не единственная проблема Apple в Китае. Дело в том, что iPhone, включая новые модели, не поддерживают формат 5G, развитием которого активно занимается китайские власти.
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