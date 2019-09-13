Власти запустят фонд частных гарантий кредитования

В Украине планируют до открытия рынка земли запустить новую программу — фонд частных гарантий кредитования.

Об этом сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, сообщила Министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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“Программа будет запущена — фонд частных гарантий кредитования. Фактически она говорит о том, что государство будет работать со всеми банками не только над удешевлением ставки, а и над тем, чтобы предоставить дополнительные гарантии. Чтобы банки не требовали дополнительных залогов”, — сказала Маркарова.

По ее словам, программа запустится раньше, чем будет открыт рынок земли для того, чтобы у фермеров к середине следующего года было понимание, как получить кредиты по ускоренной процедуре.