Гончарук назвал два условия для запуска рынка земли

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За этот год правительству нужно сделать две важные вещи в отношении рынка земли – предоставить возможность покупать землю и предоставить финансовый ресурс средним и малым хозяйствам конкурировать в этом процессе
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с аграриями.
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Гончарук рассказал, что правительство планирует ввести модель рынка земли, в пределах которой покупать и продавать земельные паи можно будет с 1 октября 2020 года.
“За этот год нам нужно сделать две важные вещи. Во-первых, нам нужно поработать, чтобы ставка по кредитам стала значительно меньше”, – сообщает премьер.
Для этого правительство работает с Национальным банком, который уже снизил ставку на 0,5%. Гончарук выразил надежду, что в следующем летом-осенью кредит в гривне будет 11-12%.
“Во-вторых – предоставить финансовый ресурс средним и малым хозяйствам. Мы посмотрим, сколько реально будет стоить ресурс для большой компании, которая имеет возможность привлекать деньги из-за рубежа, оценим этот процент и предоставим на тех же условиях фермеру малого и среднего хозяйства компенсацию ставки к тому размеру, чтобы он мог конкурировать за покупку земли”, – сказал он.
Также было отмечено, что в модели рынка земли право покупать и продавать сельскохозяйственную землю будут иметь только украинцы и украинские компании.
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