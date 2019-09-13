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Гончарук назвал два условия для запуска рынка земли

Гончарук назвал два условия для запуска рынка земли

За этот год правительству нужно сделать две важные вещи в отношении рынка земли – предоставить возможность покупать землю и предоставить финансовый ресурс средним и малым хозяйствам конкурировать в этом процессе

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с аграриями.

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Гончарук рассказал, что правительство планирует ввести модель рынка земли, в пределах которой покупать и продавать земельные паи можно будет с 1 октября 2020 года.

“За этот год нам нужно сделать две важные вещи. Во-первых, нам нужно поработать, чтобы ставка по кредитам стала значительно меньше”, – сообщает премьер.

Для этого правительство работает с Национальным банком, который уже снизил ставку на 0,5%. Гончарук выразил надежду, что в следующем летом-осенью кредит в гривне будет 11-12%.

“Во-вторых – предоставить финансовый ресурс средним и малым хозяйствам. Мы посмотрим, сколько реально будет стоить ресурс для большой компании, которая имеет возможность привлекать деньги из-за рубежа, оценим этот процент и предоставим на тех же условиях фермеру малого и среднего хозяйства компенсацию ставки к тому размеру, чтобы он мог конкурировать за покупку земли”, – сказал он.

Также было отмечено, что в модели рынка земли право покупать и продавать сельскохозяйственную землю будут иметь только украинцы и украинские компании.

По материалам depo.ua
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