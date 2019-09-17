IBM готовит 53-кубитный квантовый компьютер

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Новая система, которая должна появиться в середине октября, станет самым универсальным квантовым компьютером, доступным для внешнего использования.
Об этом сообщает TechCrunch.
Новая машина будет частью нового вычислительного центра IBM Quantum в штате Нью-Йорк. Новый центр, который по сути является центром обработки данных для квантовых машин IBM, также будет иметь пять 20-кубитных машин, но это число возрастет до 14 в течение следующего месяца.
IBM отмечает, что новая 53-кубитная система вводит ряд новых методов, которые позволяют компании запускать большие и надежные системы для облачного развертывания. Она получила более компактную электронику для улучшения масштабирования и снижения частоты ошибок, а также новый дизайн процессора.
«Единственная цель – добиться того, что мы называем Quantum Advantage, создать мощные квантовые системы, которые в конечном итоге могут решить реальные проблемы, стоящие перед нашими клиентами, которые не могут быть решены, если использовать только современные классические методы. Я считаю, что цель достижима», – сказал Дарио Гиль, директор IBM Research.
Тот факт, что IBM сейчас открывает эти квантовые вычисления для третьих лиц, является достаточно хорошим показателем того, насколько серьезно компания относится к своим квантовым разработкам. Компания уже заключила 80 партнерских соглашений с коммерческими клиентами, академическими учреждениями и исследовательскими лабораториями. Некоторые из них начали использовать доступные машины для решения реальных проблем, хотя современное состояние квантовых вычислений еще не совсем готово для решения чего-то, кроме тестирования основных алгоритмов.
Суть технологии квантовых компьютеров заключается в том, что компьютеры нового поколения будут использовать кубиты в качестве минимальной единицы информации. В отличие от привычных нам битов, кубиты могут находиться в двух состояниях одновременно и обрабатывать гораздо больше информации.
Ключевой проблемой квантовых компьютеров остаются чрезвычайно низкие температуры, при которых частицы сверхпроводящих материалов могут переходить в квантовое состояние и производить необходимые электрические импульсы.
Квантовые вычисления можно проводить в температурных условиях, близких к абсолютному нулю (минус 273 градуса по Цельсию), но, чтобы получить данные о результатах этих вычислений, нужно подключить сверхпроводники к обычным компьютерам, которые, естественно, пока не могут работать при столь низких температурах.
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