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Airbus оценил потребность в новых самолетах на следующие 20 лет

Airbus оценил потребность в новых самолетах на следующие 20 лет

В следующие 20 лет для обеспечения роста авиаперевозок необходимо выпустить более 39 тысяч самолетов.

Об этом говорится в прогнозе европейского авиакосмического концерна Airbus SA, обнародованном на его сайте в среду, 18 сентября.

“Мировой пассажирский и транспортный флот увеличится до 2038 года более чем вдвое: с около 23 тысяч самолетов до почти 48 тысяч. Трафик перевозок будет расти ежегодно на 4,3%. Это потребует дополнительно 550 тысяч пилотов и 640 тысяч человек технического персонала”, – говорится в прогнозе.

Таким образом, утверждают в Airbus, к 2038 году в мире будет насчитываться 47 680 самолетов. Это количество может быть обеспечено при производстве 39,2 тыс. новых авиалайнеров – несмотря на то, что к тому времени будут функционировать 8470 сейчас имеющихся машин.

В Airbus считают, что наиболее перспективными среди производимых ею авиалайнеров является поколения семейств самолетов А220, А320nео, А330nео и А350.

По материалам Корреспондент.net
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