Samsung представила Galaxy M30s с батареей на 6000 мАч (фото)

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В Индии состоялась официальная премьера смартфона Galaxy M30s линейки Samsung Galaxy M.
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Обновленный Galaxy M30s получил элемент емкостью целых 6000 мА·ч (с поддержкой 15-ваттной зарядки), что является новым рекордом, если говорить о брендах первой величины.
При этом толщина смартфона — 8,9 мм, масса — 188 г. То есть, Galaxy M30s получился относительно компактным и легким. Кроме того, новая модель получила производительную SoC Exynos 9611.
Экран Infinity-V остался прежним (панель Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+), сканер отпечатков пальцев размещен в прежнем месте на тыльной панели. Не изменились и объемы памяти (4 либо 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти).
Фото: Samsung
Фронтальная камера осталась 16-мегапиксельной, а вот основная тройная теперь включает модули разрешением 48, 5 и 8 Мп, то есть заменили главный сенсор и сверхширокоугольный (было 5 Мп).
Есть специальный ночной режим, портретный и функции автоматического распознавания сцены Scene Optimizer с последующим применением соответствующих настроек. Также камера позволяет снимать видео 4K и замедленные ролики с частотой 240 к/с.
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