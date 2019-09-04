Samsung презентует новый сгибаемый смартфон в 2020 году

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Компания Samsung ведет разработку второй модели смартфона со складывающимся экраном и намерена презентовать его в начале 2020 года.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
По словам людей, знакомых с разработкой продукта, Samsung стремится сделать свой второй сгибаемый гаджет более доступным и тонким, чем Galaxy Fold нынешнего года. Новый смартфон будет тоньше и меньше представленного ранее Galaxy Fold, диагональ его экрана в разложенном виде составит 6,7 дюйма против 7,3 дюйма у предшественника.
Гаджет будет складываться в небольшой квадрат, который можно будет убрать в карман. Он получит две основные камеры и фронтальную камеру в верхней части экрана, как у Samsung Galaxy Note 10.
По словам аналитика CCS Insight, новинка Samsung отвечает требованиям пользователей, которые ждут современного смартфона, способного складываться пополам, как “мобильные телефоны вчерашнего дня”.
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