Samsung презентует новый сгибаемый смартфон в 2020 году

Компания Samsung ведет разработку второй модели смартфона со складывающимся экраном и намерена презентовать его в начале 2020 года.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам людей, знакомых с разработкой продукта, Samsung стремится сделать свой второй сгибаемый гаджет более доступным и тонким, чем Galaxy Fold нынешнего года. Новый смартфон будет тоньше и меньше представленного ранее Galaxy Fold, диагональ его экрана в разложенном виде составит 6,7 дюйма против 7,3 дюйма у предшественника.

Гаджет будет складываться в небольшой квадрат, который можно будет убрать в карман. Он получит две основные камеры и фронтальную камеру в верхней части экрана, как у Samsung Galaxy Note 10.

По словам аналитика CCS Insight, новинка Samsung отвечает требованиям пользователей, которые ждут современного смартфона, способного складываться пополам, как “мобильные телефоны вчерашнего дня”.