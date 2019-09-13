Как изменится банковская индустрия к 2030 году

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Основными изменениями в банковской индустрии к 2030 году станут персонализация с использованием искусственного интеллекта, а взаимодействие с клиентами будет осуществляться с помощью голосовых помощников и биометрии.
Об этом свидетельствует отчет KPMG «Будущее цифрового банкинга».
“Банки создадут цифровые платформы, через которые будут предлагать клиентам различные сервисы сторонних провайдеров. Значительную роль будет играть вопрос уверенности пользователей в защищенности их данных и их целевого использования, системы кибербезопасности будут использовать для защиты данных искусственный интеллект”, – к таким выводам пришли эксперты KPMG Global.
Наличие пластиковой карты для использования в точке продажи или проведения мобильных платежей заменят голосовыми командами или визуальной идентификацией. Благодаря возможностям технологии «интернет вещей», любое устройство может стать цифровым каналом для проведения платежей и коммуникации с банками.
К 2030 году почти все устройства будут иметь встроенную интеллектуальную функцию от холодильника, который отслеживает его содержимое, к входной двери, которая сможет проверять возможность доставки посылки, даже когда вы не дома.
Как отмечается в отчете KPMG, банки и финансовые организации будут использовать каждый шаг пользователей для понимания их потребностей и персонализации, роль банка будет состоять в том, чтобы определить и предложить клиенту наиболее релевантный в данный момент сервис, заказать обеспечить его оплату.
Оценка кредитоспособности клиентов будет более целостной и сможет обновляться в режиме реального времени с учетом образа жизни, истории покупок с помощью прогнозной аналитики. Оценка рискованности заемщика основываться на жизненных привычках и истории покупок.
Согласно отчету, в течение следующего десятилетия наличные деньги будут постепенно исчезать из обращения, что приведет к уменьшению теневой экономики, эксплуатации работников и мошенничества.
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