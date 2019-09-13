Facebook привлекла Ray-Ban к работе над умными очками Orion

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Facebook решила объединить усилия над созданием очков дополненной реальности с материнской компанией Ray-Ban Luxottica.
Об этом сообщает CNBC.
Читайте также: Xiaomi выпустила умную зубную щетку
Ожидается, что умные очки будут готовы в период между 2023 и 2025 годами.
Будущий продукт под кодовым названием Orion имеет целью заменить пользователям смартфон. Источники говорят, что очки позволят их владельцам принимать звонки, показывать информацию на небольшом экране и транслировать их в прямом эфире своим друзьям и подписчикам в соцсетях.
В Редмонде разработкой очков занимаются сотни работников, одна из самых больших сложностей – уменьшить размер очков до форм-фактора, который бы привлек пользователей.
Также телеканал сообщает, что Facebook сейчас работает над созданием голосового помощника с искусственным интеллектом, который будет служить входом для пользователя в очки. Кроме того, компания экспериментировала с кольцевым устройством, которое позволило бы пользователям вводить информацию через датчик движения. Устройство имеет кодовое название Agios.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сравнили зарплаты мужчин и женщин в Украине (инфографика)15 ч. назад - 1617 10
Идею продавать SIM-карты по паспорту поддержали треть украинцев10 ч. назад - 652 7
Стало известно, сколько украинцев довольны качеством газаВчера, 20:05 - 819 7
Украина готовится к прекращению Россией транзита газа, - Оржель6 ч. назад - 657 6
Экономист спрогнозировал курс доллара к концу года9 ч. назад - 24734 5
Стало известно, когда украинцам ожидать начала отопительного сезона7 ч. назад - 5674 3
ПФУ назвал среднюю зарплату в июле6 ч. назад - 3266
Курс наличного доллара10 ч. назад - 2975
На дорогах Украины появится больше радаров для измерения скорости (инфографика)13 ч. назад - 1827
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)Вчера, 15:10 - 547
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1188
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 955 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1863 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 821