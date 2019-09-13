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Facebook привлекла Ray-Ban к работе над умными очками Orion

Facebook привлекла Ray-Ban к работе над умными очками Orion

Facebook решила объединить усилия над созданием очков дополненной реальности с материнской компанией Ray-Ban Luxottica.

Об этом сообщает CNBC.

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Ожидается, что умные очки будут готовы в период между 2023 и 2025 годами.

Будущий продукт под кодовым названием Orion имеет целью заменить пользователям смартфон. Источники говорят, что очки позволят их владельцам принимать звонки, показывать информацию на небольшом экране и транслировать их в прямом эфире своим друзьям и подписчикам в соцсетях.

В Редмонде разработкой очков занимаются сотни работников, одна из самых больших сложностей – уменьшить размер очков до форм-фактора, который бы привлек пользователей.

Также телеканал сообщает, что Facebook сейчас работает над созданием голосового помощника с искусственным интеллектом, который будет служить входом для пользователя в очки. Кроме того, компания экспериментировала с кольцевым устройством, которое позволило бы пользователям вводить информацию через датчик движения. Устройство имеет кодовое название Agios.

По материалам Mind
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