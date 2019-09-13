Vivo представила собственный платежный сервис

Компания Vivo вчера представила смартфон Nex 3, который первым в мире получил так называемый экран-водопад. Но это было не единственное, что анонсировала Vivo на мероприятии.

После смартфона также был представлен собственный платёжный сервис компании – Vivo Pay. Пока он будет работать только в Китае, но позже явно появится и в других странах, где позиции производителя достаточно сильны.

На старте Vivo Pay поддерживается семью моделями смартфонов компании. Количество банков, поддерживающих сервис, достигает 18.

Как и в случае большинства других подобных платёжных сервисов, Vivo Pay опирается на технологию NFC.