0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Vivo представила собственный платежный сервис

Vivo представила собственный платежный сервис

Компания Vivo вчера представила смартфон Nex 3, который первым в мире получил так называемый экран-водопад. Но это было не единственное, что анонсировала Vivo на мероприятии.

После смартфона также был представлен собственный платёжный сервис компании – Vivo Pay. Пока он будет работать только в Китае, но позже явно появится и в других странах, где позиции производителя достаточно сильны.

На старте Vivo Pay поддерживается семью моделями смартфонов компании. Количество банков, поддерживающих сервис, достигает 18.

Как и в случае большинства других подобных платёжных сервисов, Vivo Pay опирается на технологию NFC.

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.