Vivo представила собственный платежный сервис

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Компания Vivo вчера представила смартфон Nex 3, который первым в мире получил так называемый экран-водопад. Но это было не единственное, что анонсировала Vivo на мероприятии.
После смартфона также был представлен собственный платёжный сервис компании – Vivo Pay. Пока он будет работать только в Китае, но позже явно появится и в других странах, где позиции производителя достаточно сильны.
На старте Vivo Pay поддерживается семью моделями смартфонов компании. Количество банков, поддерживающих сервис, достигает 18.
Как и в случае большинства других подобных платёжных сервисов, Vivo Pay опирается на технологию NFC.
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