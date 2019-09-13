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Greenpeace составил рейтинг самых "грязных" автопроизводителей

Greenpeace составил рейтинг самых "грязных" автопроизводителей

Автомобили выбрасывают в атмосферу девять процентов парниковых газов.

Об этом говорится в докладе международной экологической организация Greenpeace.

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В исследовании авторы ссылаются на изучение влияния на экологию Земли продукции 12 крупнейших автоконцернов.

По результатам исследования Greenpeace составила антирейтинг “вредоносных” автопроизводителей, лидером которого стал Volkswagen (582 миллиона тонн эквивалента CO₂). За ним следуют Renault-Nissan (577 миллионов), Toyota (562 миллиона), General Motors (530 миллионов), Hyundai-Kia (401 млн). Замыкают список BMW, Daimler и Suzuki с показателями 132, 161 и 164 миллиона тонн эквивалента CO₂.

Также авторы исследования отметили, что автомобильная отрасль “не хочет идти по правильному экологическому пути”, и автопроизводителей совсем не волнуют проблемы окружающей среды.

Чтобы решить проблемы планеты, в Greenpeace предложили полностью отказаться от привычных автомобилей на ископаемом топливе до 2028 года и полностью перейти на экологически чистые машины.

По материалам Комментарии
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