0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Импорт легковых автомобилей в Украину в I полугодии вырос в 3,4 раза - эксперты

Импорт легковых автомобилей в Украину в I полугодии вырос в 3,4 раза - эксперты

В январе – июне 2019 года в Украину в режиме импорта было ввезено 304,6 тыс. легковых автомобилей общей таможенной стоимостью 1,686 млрд долларов США.

Об этом сообщается на сайте ассоциации автопроизводителей Украины “Укравтопром”.

«За шесть месяцев с начала года в Украину в режиме импорта было ввезено 304,6 тыс. легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Из них новых машин – 38,1 тыс. шт. и 266,5 тыс. шт. с пробегом. Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 1 млрд 686 млн долларов США», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в количественном выражении вырос в 3,4 раза, а его стоимость – на 71 процент. Такая диспропорция объясняется увеличением в импорте доли старых автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в нынешнем.

Больше всего автомобилей с пробегом импортировалось из Германии, с января по июнь – 65,5 тыс. шт. На втором месте Литва, из которой в Украину ввезли и растаможили 52,5 тыс. подержанных машин. На третьем месте Польша – 50,8 тыс. шт.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.