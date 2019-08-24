Импорт легковых автомобилей в Украину в I полугодии вырос в 3,4 раза - эксперты

В январе – июне 2019 года в Украину в режиме импорта было ввезено 304,6 тыс. легковых автомобилей общей таможенной стоимостью 1,686 млрд долларов США.

Об этом сообщается на сайте ассоциации автопроизводителей Украины “Укравтопром”.

«За шесть месяцев с начала года в Украину в режиме импорта было ввезено 304,6 тыс. легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Из них новых машин – 38,1 тыс. шт. и 266,5 тыс. шт. с пробегом. Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 1 млрд 686 млн долларов США», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в количественном выражении вырос в 3,4 раза, а его стоимость – на 71 процент. Такая диспропорция объясняется увеличением в импорте доли старых автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в нынешнем.

Больше всего автомобилей с пробегом импортировалось из Германии, с января по июнь – 65,5 тыс. шт. На втором месте Литва, из которой в Украину ввезли и растаможили 52,5 тыс. подержанных машин. На третьем месте Польша – 50,8 тыс. шт.